ترودو: سأتلقى التطعيم ضد كورونا بشكل علنى لكن أنتظر دورى

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه يعتزم تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 بشكل علني لكنه سينتظر حتى يحين دور فئته العمرية.وقال ترودو في مقابلة مع سي بي سي "سأتلقى التطعيم علنًا وبحماس عندما يأتي دوري"، مضيفا أنه سيتبع توصيات هيئة الصحة العامة.وتابع رئيس الوزراء الذي سيبلغ من العمر 49 عامًا في 25 ديسمبر "عندما يصبح التطعيم متوافرا للبالغين الأصحاء في الأربعينات من عمرهم، سأتلقى اللقاح".وأشار ترودو الذي أصيبت زوجته بفيروس كورونا في مارس، إلى احتمال أن يكون هو أيضًا قد أصيب بالمرض دون علمه.وقال "من المحتمل أنني أصبتُ به. لا أعلم. لم تكن لديّ أعراض إطلاقًا"، مشددًا على أنه اتّبع بدقة القواعد التي أوصت بإجراء اختبار فقط في حالة ظهور أعراض. وكان ترودو بقي في الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين عندما أصيبت زوجته.وبدأت كندا حملة التطعيم في 14 ديسمبر بعدد محدود نسبيًا من جرعات لقاح فايزربايونتيك. وتستهدف حملة التطعيم حاليًا الأشخاص الضعفاء والعاملين الصحيين بشكل أساسي.ومن المقرر أن تتلقى كندا قريبا جرعات إضافية من لقاح فايزربايونتيك، وكذلك من لقاح شركة موديرنا، بمجرد الموافقة عليها من قبل سلطات الصحة العامة.في المجموع، طلبت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات من سبع مجموعات صيدلانية.وقال ترودو في مقابلة مع قناة سي تي في، بثت الأحد أيضا، إن بلاده ستكون مستعدة لأن تتشارك مع بقية دول العالم أي فائض من اللقاحات المتوافرة لديها.وقد تسارعت وتيرة انتشار الفيروس مع اقتراب أعياد نهاية العام في كندا التي تجاوزت السبت عتبة النصف مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19.وسجلت كندا حتى تاريخ الأحد 506057 إصابة بفيروس كورونا و14200 وفاة.