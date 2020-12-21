فرنسا: 131 وفاة و12.799 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 131 وفاة و12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 60549، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2473354.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.