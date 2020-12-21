الكونجرس يعلن التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات كورونا

أعلن الكونجرس عن التوصل لاتفاق على حزمة مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا، ومشروع قانون التمويل الحكومي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل: "زعماء الكونجرس من كلا الحزبين توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا المستجد بنحو 900 مليار دولار".وأضاف: "المزيد من المساعدة في الطريق".ومن جهة أخرى، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر: "مشروع الإغاثة الخاص بكورونا يجب أن يستحوذ على أصوات كافية لتمريره في الكونغرس".