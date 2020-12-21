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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسكتلندا تدعو جونسون لتمديد فترة «بريكست»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:20 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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دعت الوزير الأول لإسكتلندا نيكولا ستارجون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتمديد الفترة الانتقالية التي تلي «بريكست»؛ بسبب الحاجة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.

وقال ستارجون: «من الضروري الآن أن يسعى جونسون إلى اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأضافت: «السلالة الجديدة من الفيروس والآثار المختلفة المترتبة عليها، تعني أننا نواجه وضعا خطيرًا للغاية، يتطلب اهتمامنا بنسبة 100%».

وتابعت: «من غير المعقول مضاعفة ذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود «كوفيد- 19» في لندن والمناطق المجاورة، وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

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