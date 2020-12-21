حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

حكى المخرج سمير سيف في أحد حواراته الصحفية، عن العلاقة بين الفنانتين سعاد حسني وفاتن حمامة، التي كانت لا تخلو من "النفسنة" والخلاف الدائم.وقال سيف، إن الفنانة سعاد حسني أخبرته في أحد الأيام، أنها قد جُرحت نفسيًا عندما استمعت للقاء تليفزيوني لفاتن حمامة، وكانوا قد سألوها عن أهم الممثلات الجدد الموهوبات على الساحة الفنية آنذاك، فذكرت بعض الفنانات الموهوبات دون أن تذكرها، فشعرت "سعاد" بالغضب الشديد من تصرف "فاتن".وتدخل الفنان عبد الحليم حافظ من أجل الصلح بين النجمتين، وقال في حوار صحفي له، عام، 1972 بأنه كان يفكر في إرسال رسالة لكل منهن، لكنه قرر أن يرسل رسالة واحدة لهن بنفس المضمون.وطالب حافظ "فاتن" و"سعاد" بإنهاء الخلاف بينهن، وأنه يتمنى أن تتوقف الأخبار التي تتحدث عن الخلافات بينهن على فيلم أو قصة أو مخرج، كل واحدة منهما نجمة كبيرة تقدم أدوار تختلف عن الأخرى.