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العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بـ رأس غارب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
جثة شاب
جثة شاب
علي عواد
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عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب شمالي محافظة البحرالأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته السكنية بمنطقة "عمارات الكمين"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مباحث شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم، بالعثور على جثة شاب يدعي "محمد. ن" في بداية العقد الثالث من العمر داخل شقته السكنية بعمارات الكمين مشنوقًا أعلى سقف الغرفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر أمني أن التحريات الأولية أكدت أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأنها واقعة انتحار.

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