رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد إجراءات فرز أصوات اتحاد الطلاب

أجرى الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، جولة فى لجات الاقتراع بكلية التربية؛ لمتابعة الجولة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعى 2020-2021.وتابع "طنطاوي" عمليات فرز الأصوات حتى ظهور النتائج، وذلك بحضور الدكتور ناصر عامر، عميد الكلية، والدكتور أشرف طه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.وشهد رئيس الجامعة لجان الفرز للفرقتين الأولى والرابعة، كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع الإرشادات كالتباعد أثناء عمليات التصويت والالتزام بارتداء الكمامة.وصرح أنور عباس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بأنه تم فرز الأصوات للفرقتين الأولى والرابعة، وقد تقرر إعادة الانتخابات للفرقتين الثانية والثالثة، الإثنين، وذلك لعدم اكتمال نسبه التصويت للفرقتين.وأضاف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، أن رئيس الجامعة أشاد باتباع الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا.كما أشاد رئيس الجامعة أيضًا بالتنافس الشريف بين الطلاب، مما يؤكد الشفافية والنزاهة التى تتمتع بها انتخابات اتحاد الطلاب، مقدما الشكر للجان التى تقوم بالإشراف على عمليات الاقتراع واللجان التى تقوم بالفرز.