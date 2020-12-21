استئناف مفاوضات بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى

قال مسؤول كبير في الحكومة البريطانية، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيواصلان الاثنين المحادثات التجارية المتعلقة بفترة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف: "واصلت الوفود الممثلة للطرفين التفاوض، ومن المتوقع استئناف المحادثات ولا تزال المحادثات صعبة وتشهد خلافات كبيرة".وتابع المصدر: "نعكف على بحث كل مسار يتماشى مع المبادئ الأساسية التي طرحناها في المفاوضات".وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وعلاقتها مع التكتل محكومة الآن بترتيب انتقالي يبقي القواعد السابقة سارية فيما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.