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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتعهد برد أكبر من العقوبات على الهجوم الإلكترونى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال رون كلين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إن الأخير يفكر في ما هو أكثر من العقوبات للرد على الهجوم الإلكتروني على مؤسسات حكومية أمريكية.

وأضاف "كلين"، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس"، أن بايدن يدرس سبل الرد على من يشتبه بأنهم متسللون روس اخترقوا نحو ست وكالات حكومية أمريكية واطلعوا على بيانات آلاف الشركات الأمريكية.

وتابع: "الأمر لا يقتصر على العقوبات وإنما يمتد لتحركات وأشياء يمكننا القيام بها لتحجيم قدرة الأطراف الأجنبية على شن مثل هذه الهجمات".

وقال أشخاص مطلعون إن الخيارات التي تدرسها إدارة بايدن لمعاقبة موسكو بشأن دورها المزعوم، تشمل عقوبات مالية وعمليات اختراق انتقامية للبنية التحتية الروسية.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

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