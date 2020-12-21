ريال مدريد يقسو على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردة جاره أتلتيكو

تغلب ريال مدريد على مضيفه إيبار بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" سجل ثلاثية الفريق الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز في الدقائق 6 و13 و90+2 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم كيكي غارسيا في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو المتصدر والذي لديه مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الليجا".