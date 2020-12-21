رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالم أوبئة يتحدث عن مدى فعالية اللقاحات ضد سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:41 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أكد رئيس قسم الوقاية من الأمراض في وزارة الصحة الإيطالية جيوفاني ريتسا، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعمل بذات الكفاءة في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في لندن وجنوب شرقي بريطانيا سجلت طفرات في البروتين على سطح الفيروس، وفي حين أن هناك فرضيات مفادها أن هذه الطفرات قد تزيد من تحمل الفيروس، فلا يبدو أنها تغير من عدوانيته السريرية أو استجابته للقاح".

من جهته، أكد عالم الأوبئة الألماني كارل لوترباخ أنه "يمكن أن تؤدي السلالة الجديدة لكورونا إلى زيادة مخاطر الإصابة، فضلا عن أنواع أكثر خطورة من العدوى".

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها وبالتالي فهي أشد عدوى".

موضوعات متعلقة

أفراح في كفر الشيخ.. شقيق «بيج رامي» يروي لـ«الدستور» مسيرة «بطل أولمبيا» (فيديو)

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية