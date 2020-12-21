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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جماليات اللغة العربية» أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
أمسية شعرية وندوة
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
كريم أنور
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نظم نادي أدب فيصل بمحافظة السويس، ندوة وأمسية شعرية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية برئاسة الأديب والشاعر خالد الجمال رئيس النادى.

حاضر بالندوة الكاتب والمؤرخ قباري البدري، وبحضور آمال حسين مدير عام فرع السويس، والشاعر محمد التمساح مدير ثقافة فيصل.

وتحدث "قباري" عن إحياء اللغة العربية عن طريق الاهتمام بالتعليم والثقافة والعادات والتقاليد، مع زرع الولاء والانتماء بين الأطفال والشباب ونشر ثقافة التقدير والفخر والاعتزاز باللغة العربية فى المجتمع، عن طريق الأسماء العربية للمواليد، وكذلك إطلاق أسماء عربية على المحال والكافيهات والشوارع والميادين، وحفظ التراث الثقافى والموروث الاجتماعى والدينى للحفاظ على الهوية الوطنية.

وحضر الندوة أعضاء نادي الأدب الشعراء على الراوى، ومحمد القماش،عادل نافع، إبراهيم نصر.

تخلل الندوة مداخلات للشعراء عادل أبو عويشة، عادل أبوعيطة، عبد الرحمن أبو شنيف، فايزة فريحة، مجدى ياقوت، كما تخللها أيضا أمسية شعرية تبارى فيها الشعراء جهاد تمساح، أحمد عبد الحميد، ضيف الله عوض، مروة حمزة، محمد تمساح، عادل عبد الفتاح، إبراهيم مصطفى، عادل أبو عيطة، الطفل محمد عبد الرؤوف.
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس
أمسية شعرية وندوة بثقافة السويس

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