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إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
إيلون مسك
إيلون مسك
وكالات
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يعيش منتج الفيديوهات براندون سميث في بلدة صغيرة بولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث نادرا ما يمكن رؤية سيارة كهربائية مثل تلك التي أسسها الملياردير إيلون مسك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في حين أن سميث نفسه لا يمتلك مركبة مماثلة، فإنه قرر قبل 3 أعوام استثمار 10 آلاف دولار من مدخراته في سيارات وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها قرارا من هذا القبيل، ثم قرر بعد ذلك ادخار جزء من راتبه لزيادة استثماراته حتى وصلت إلى 90 ألف دولار.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، فإن سميث انضم الآن إلى قائمة "تسلانيرز" (اختصارا لمليونيرات تسلا) كما يسمي بعض مستثمري الشركة أنفسهم، والتي تضم المليونيرات الذين بنوا ثرواتهم من الاستثمار في أسهم الشركة.

وتضخمت استثمارات سميث في الشركة إلى أن تجاوزت مليون دولار، بفضل الارتفاع الهائل لقيمة السهم بنسبة 731% هذا العام.

أما لورا جولدمان (62 سنة) وهي سمسارة بورصة سابقة، ولا تمتلك حتى سيارة عادية، اشترت 300 من أسهم الشركة في خريف عام 2010، بعد بضعة أشهر من طرحها في البورصة، وزادت حيازتها من الأسهم بمرور الوقت.

وبحلول يوم الخميس، كانت على وشك الانضمام إلى صفوف أصحاب الملايين، قائلة: إن "قيمة أسهمها وصلت إلى 984 ألف دولار".

وأشارت إلى كيفية تصوير موسك على أنه مجنون كما لو كان هذا أمرا سلبيا، وأضافت: "نسخة الملياردير من الجنون هي الاستعداد لتخطي الحدود"، معتبرة أن هذا هو سبب نجاح اعماله.

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