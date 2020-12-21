موقع أمريكى: ترامب سيؤجل إعلان ترشحه لانتخابات 2024

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب، سيؤجل إعلان ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية إلى ما بعد يوم تنصيب جو بايدن في 20 يناير.ونقل الموقع عن 3 مقربين من ترامب أنه اتخذ هذا القرار حتى لا يبدو أنه استسلم في معركته القضائية لقلب نتائج الانتخابات.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قالت يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في الطعن بنتائج انتخابات 2020.