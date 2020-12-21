رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير فيروسات: على روسيا أن تعزل نفسها عن بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
أليكسي أجرانوفسكي
أليكسي أجرانوفسكي
وكالات
طباعة
دعا أليكسي أجرانوفسكي الخبير الروسي في علم الفيروسات، إلى تعليق الرحلات بين روسيا وبريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في تصريح صحفي قال: "إذا سلمنا بأن المعلومات عن هذه السلالة موثوق بها فذلك يعني أنها تمثل خطرا محتملا على روسيا. وإن كانت هذه السلالة معدية إلى هذه الدرجة، فيمكن لها أن تنتقل يوما ما من بريطانيا إلينا، على الرغم من كل العوائق التي تقيد الرحلات في الوقت الحالي".

وأضاف: "حتى اسكتلندا تعزل نفسها حاليا عن إنجلترا. وعسى أن يكون من الأجدر بنا أيضا أن نعزل أنفسنا عنهم لفترة معينة".

وسبق أن أعلنت دول عدة عن وقف الطيران مع بريطانيا، على خلفية تقارير عن سرعة تفشي السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة المتحدة.

موضوعات متعلقة

على طائرة مصر للطيران.. بعثة الأهلي تسافر إلى النيجر

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

توجيه من الحكومة بالتيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

ريال مدريد يقسو على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردة جاره أتلتيكو

«أليكسا» توصل تهنئة الملكة اليزابيث للمنازل بمناسبة أعياد الميلاد

لاتسيو يفوز على نابولى بهدفين نظيفين فى الدوري الإيطالى

أستون فيلا يفوز على ويست بروميتش بـ3 أهداف فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«مصحف أحمد زكي حفظني».. قصة حادث كاد يودي بحياة نجلاء فتحي والإمبراطور

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية

مصاب بـ«اعتزال مزمن».. كيف عاد عمرو حسن بعدما اعتزل عدة مرات ؟