«مصر للطيران» تسير 47 رحلة خارجية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركة "مصر للطيران" بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 47 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، عمان، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل.كما تُقلع 11 رحلة داخلية أخرى تابعة للشركة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و5 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4900 راكب.وتواصل الشركة الوطنية للطيران تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية (البضائع)، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.