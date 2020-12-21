سوريا.. طائرات مسيرة مجهولة تستهدف مواقع تكرير نفط المسلحين في ريف حلب

أعلنت مصادر محلية سورية من ريف حلب الشرقي، بوقوع سلسلة انفجارات في قرية ترحين التابعة لمنطقة الباب.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت المصادر، أن "الانفجارات نجمت عن قيام طائرات مسيرة مجهولة الهوية بتنفيذ 3 غارات متتالية استهدفت مواقع تكرير النفط على أطراف قرية ترحين".وأضافت: "حلقت الطائرات فوق القرية على علو منخفض لوقت قصير، قبل أن تتجه مباشرة إلى مواقع مصافي النفط، وتستهدفها بعدد من القنابل التي كانت تحملها ما أدى إلى حدوث انفجارات عنيفة سمع دويها في أنحاء واسعة من المنطقة".وأكدت أن "الغارات تسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة، وأتت على رقعة واسعة من المواقع بشكل كامل، كما أسفرت عن اندلاع عدة حرائق متفرقة، إلا أنها لم تسفر عن وقوع أي قتلى أو جرحى".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات حتي الآن.