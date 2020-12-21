السفارة الأمريكية بالعراق: أنظمتنا الدفاعية ردت على الهجوم بالمنطقة الخضراء

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، رد الأنظمة الدفاعية للسفارة على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والتي تسببت في وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.وذكر بيان للسفارة، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية حدوث بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء"، مؤكدًا أن "مثل هذه الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".ودعت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.من جانبها، أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق تفاصيل الخسائر البشرية والمادية جراء الصواريخ، مشيرة إلى إصابة جندي عراقي وإلحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و14 سيارة نتيجة سقوط 8 صواريخ داخل المجمع السكني في المنطقة الخضراء ومحيطها.