أستون فيلا يفوز على ويست بروميتش بـ3 أهداف فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق أستون فيلا انتصارًا كبيرًا على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ١٤ للدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل ثلاثية أستون فيلا، أنور الغازي "هدفين" في الدقيقتين ٥ و٨٨، وبيرتراند تراوري في الدقيقة ٨٤، فيما أكمل ويست بروميتش اللقاء بعشرة لاعبين فقط عقب طرد لاعبه جاك ليفرمور في الدقيقة ٣٧.الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى ٢٢ نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ويست بروميتش عند ٧ نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.