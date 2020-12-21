رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أستون فيلا يفوز على ويست بروميتش بـ3 أهداف فى الدورى الإنجليزى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:12 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
أ ش أ
طباعة
حقق فريق أستون فيلا انتصارًا كبيرًا على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ١٤ للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثلاثية أستون فيلا، أنور الغازي "هدفين" في الدقيقتين ٥ و٨٨، وبيرتراند تراوري في الدقيقة ٨٤، فيما أكمل ويست بروميتش اللقاء بعشرة لاعبين فقط عقب طرد لاعبه جاك ليفرمور في الدقيقة ٣٧.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى ٢٢ نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ويست بروميتش عند ٧ نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

السعودية تعلق الرحلات الجوية والبرية والبحرية بسبب «كورونا المتحور»

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

تأييد المؤبد لرجل الأعمال مجدى يعقوب للاستيلاء على مليار جنيه

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

ريال مدريد يقسو على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردة جاره أتلتيكو

«أليكسا» توصل تهنئة الملكة اليزابيث للمنازل بمناسبة أعياد الميلاد

لاتسيو يفوز على نابولى بهدفين نظيفين فى الدوري الإيطالى

أستون فيلا يفوز على ويست بروميتش بـ3 أهداف فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«مصحف أحمد زكي حفظني».. قصة حادث كاد يودي بحياة نجلاء فتحي والإمبراطور

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية

مصاب بـ«اعتزال مزمن».. كيف عاد عمرو حسن بعدما اعتزل عدة مرات ؟