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منوعات

مصطفى أوراش رئيسًا للاتحاد المغربى لكرة السلة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
مصطفى أوراش
مصطفى أوراش
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فاز مصطفى أوراش في انتخابات اختيار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، خلال الجمعية العمومية العادية، والتي أقيمت تحت إشراف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد، بعد حصوله على 173 صوتًا مقابل صوت واحد لمنافسه نور الدين العراقي.

وأشار أوراش، في تصريح صحفي عقب الجمعية العمومية، أن انتخابه على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة (الاتحاد المغربي لكرة السلة) سيمكن من مواصلة المشروع الذي وضعه عام 2014، والذي يقوم بالأساس على استقلالية الاتحادات الفرعية، مضيفًا أن الاتحاد سيعمل على إحداث لجنة احترافية ولجنة للتحكيم.

وقال أورش، إن أولوياته تستهدف إطلاق بطولة وطنية لكرة السلة وتكوين فريق وطني تنافسي في للمشاركة في البطولات المقبلة، موضحًا أن طموحه يتركز في خدمة كرة السلة والرياضة الوطنية.

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