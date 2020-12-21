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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: منع احتفلات رأس السنة الجديدة تحسبًا لانتشار كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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ذكرت تقارير صحفية أن ليلة رأس السنة الجديدة، ستكون استثنائية لأن السلطات قررت إغلاق كافة الفنادق في كافة ربوع المغرب ابتداءً من الساعة الثامنة ليلًا، ما يفرض أجواءً غير معتادة.

وأضافت التقارير أن السلطات أبلغت رسميًا مختلف فنادق المملكة من أجل وقف الأنشطة والاستقبالات على الساعة الثامنة ليلًا، مع حظر أي نشاط موسيقي على امتداد اليوم، لتفادي أي موجة كورونا جديدة قد تزيد الوضع الوبائي تعقيدًا.

ونقلت التقارير الإعلامية، عن حسن زلماض رئيس الاتحاد المغربي للصناعات الفندقية، قوله "إن السلطات تواصلت مع الفنادق بهذا الشأن، معتبرًا القطاع السياحي متضررًا بشدة من الأزمة الحالية، خصوصًا بإغلاق مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وعدم توافر تسهيلات التنقل".

وأوضح زلماض "ليلة 31 ديسمبر لا دخول ولا خروج من فنادق المملكة، ولا نشاطات وبالتالي لن يأتي أحد من أجل لا شيء"، مسجلًا أن الرهان كله مرتبط باللقاح ومدى نجاحه في المغرب وخارجه، هو الكفيل بتحقيق التعافي.

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