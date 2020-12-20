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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشميع 5 منشآت مخالفة والتحفظ على عدد من «الشيش» بـ ثان المنتزة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:59 م
تشميع منشآت مخالفة
تشميع منشآت مخالفة
هبه عويضه
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أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية 5 منشآت مخالفة، في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشن حي ثان المنتزة برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.

أسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (5) خمس منشآت بيانهم كالآتي:
«إعادة إغلاق وتشميع كافية المعمورة خلف ملاهي المعمورة الشاطئ، والتحفظ على عدد من الشيش يتم تقديمها للرواد بما يخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء، وإعادة إغلاق وتشميع سنتر تعليمي بشارع متفرع من شارع السيد حسين بجوار مدرسة سعد زغلول بمنطقة المندرة قبلي، إعادة إغلاق وتشميع بلاي ستيشن خلف شارع المهداوي بالمندرة القبلية، إعادة إغلاق وتشميع بلاي ستيشن بشارع متفرع من شارع محمد عطية المندرة قبلي، إعادة إغلاق وتشميع بلاي ستيشن بشارع متفرع من تقاطع شارع الجبل مع محمد عطية بالمندرة القبلية».

جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي: «مدير إدارة الخدمات، العضو القانوني، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل إدارة إشغال الطريق، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية».

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