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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«التخطيط»: أعلى معدلات البطالة في مصر من حملة الشهادات الجامعية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:56 م
جريدة الدستور
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قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن 15% من العمالة غير المنتظمة تعطلت بشكل نهائي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن 11 مليون عامل هو حجم العمالة غير المنتظمة في مصر، و60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيًا في أزمة كورونا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد: "هدفنا من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة هو توسيع قاعدة الحاصلين عليها".

وأوضحت أن ريف الوجه القبلي هو الأكثر فقرًا في مصر، متابعة: "ننتهي حاليًا من خريطة الفقر على مستوى المحافظات".


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