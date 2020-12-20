«التخطيط»: أعلى معدلات البطالة في مصر من حملة الشهادات الجامعية

قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن 15% من العمالة غير المنتظمة تعطلت بشكل نهائي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن 11 مليون عامل هو حجم العمالة غير المنتظمة في مصر، و60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيًا في أزمة كورونا.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد: "هدفنا من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة هو توسيع قاعدة الحاصلين عليها".





وأوضحت أن ريف الوجه القبلي هو الأكثر فقرًا في مصر، متابعة: "ننتهي حاليًا من خريطة الفقر على مستوى المحافظات".



