«البيئة» تستهدف الاستثمار فى ٨ محميات طبيعية

قال محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، إن وزارة البيئة تسعى للاستثمار في المحميات الطبيعية في ٨ محميات، وتم بدء الاستثمار في ٤ محميات حتى الآن، منهم محمية الغابة المتحجرة، ووادي دجلة بالقاهرة، ووادي الريان، وقارون بالفيوم، دون المساس بمواردها الطبيعية.وأكد مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المشروعات تشمل مشروعات ترفيهية وخدمية وتثقيفية، وتكون صديقة للبيئة، وتنشط السياحة البيئية، وتروج السياحة.وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جلسته الـ٥٥ على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات من أجل تطوير سير العمل، وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئي للمشروعات المقدمة.