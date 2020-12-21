وزير التعليم: لا تعطيل للدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تعطيل للدراسة في جمهورية مصر العربية.وقال الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قرار رفع الغياب جاء كإجراء لحماية أبنائنا ومعلمينا واستكمال المحتوى التعليمي وإتمام التقييم العادل.