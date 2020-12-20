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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأمريكي: لن نسكت على استهداف سفارتنا في العراق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:42 م
السفارة الأميركية
السفارة الأميركية في بغداد
محمد عمر
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أبلغت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، نظيرتها العراقية بأن واشنطن لن تسكت إذا تعرضت مصالحها للخطر في العراق.

وشددت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها مساء اليوم على أن الهجمات ضد سفارة واشنطن ببغداد سببها عدم اكتراث الفصائل بتحذيرات الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم، أن الأنظمة الدفاعية للسفارة ردت على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وأشارت في بيانها إلى أن أضرارا طفيفة لحقت بمجمع السفارة، نتيجة هجوم الصواريخ الثمانية على مقرها، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك لم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ونوهت السفارة الأمريكية في بغداد، بأنها تلقت تقارير أن الهجوم الصاروخي أسفر عن أضرار في مناطق سكنية مجاورة بها، معتبرة أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء على سيادة العراق.

ودعت السفارة الأمريكية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

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