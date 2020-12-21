«الرى» توافق على خصم غرامات التأخير للمنشآت السياحية

أعلن عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح شعبة العائمات بالغرفة برئاسة ياسر التاجوري، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة، في التوصل إلى اتفاق مع المسئولين بوزارة الري لتخفيض مقابل حق الانتفاع بمياه النيل من متوسط 180 جنيها إلى 150 جنيها للمتر عن مسطح الدور الواحد للعائمة النيلية.وقال "المصري"، فى تصريحات صحفية، إن الشعبة قد قامت بعد مرور البلاد بجائحة كورونا بتحركات كبيرة مع المسئولين في الجهات المعنية والتي أسفرت مجهوداتها عن مخاطبة وزارة الري لتفادى الأثار السلبية التى أصابت المطاعم العائمة نتيجة لفترات الغلق بسبب هذا الوباْء، وإنه قد تم الىتفاق أيضًا على خصم غرامات التأخير على جميع المطاعم العائمة عن سنوات 2018 و2019 طبقًا للقانون رقم 173 لسنة 2020.