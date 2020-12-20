مقتل 4 عناصر من المليشيات التركية في عين عيسى شمالي سوريا

قتل 4 عناصر من المليشيات الموالية لتركيا، اليوم الأحد، في كمين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف عين عيسى شمالي سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن 4 عناصر قتلوا وجرح آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات مساء اليوم، إثر كمين نفذه عناصر قسد على أطراف قرية جهبل بريف عين عيسى، بعد أن تمركزت مجموعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شمالي البلاد.من جانبها، أطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال، تزامنًا مع الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية على تلك المحاور، حيث تشهد محاور جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى بريف الرقة الشمالي، اشتباكات متقطعة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من أخرى، تزامنًا مع قصف مدفعي تركي يستهدف محاور عين عيسى.