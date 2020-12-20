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القبلة

مدير أكاديمية الدعاة يستقبل وفدا من أئمة السودان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:08 م
الدكتور أشرف فهمي
الدكتور أشرف فهمي
أميرة العناني
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استقبل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بالوزارة أنه وفدًا من أئمة المساجد الكبرى من دولة السودان الشقيقة المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة مصر والسودان برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يذكر أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية في ضوء التعاون العربي المثمر وامتدادًا لدور مصر المحوري في تفنيد الفكر المتطرف وتفنيد شبهات المتطرفين ودحض أباطيلهم.

وأعرب أئمة السودان عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادتهم البالغة بوجودهم في مصر وبمشاركتهم في الدورة التدريبية المشتركة مع أئمة المساجد الكبرى بمصر، مثمنين دور الأكاديمية في التدريب والتحصين الفكري من الأفكار المتطرفة.

من جانبه، أعرب الشيخ الدكتور خالد حسين عيسى كرم إمام وخطيب بأوقاف الخرطوم عن سعادته بترشيحه لحضور الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف بمصر والسودان، قائلا "إن سعادتي لما عهدناه وعرفناه عن علماء مصر وتمكنهم في العلم، وخبرتهم في مجال الدعوة"، مشيدا بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأشاد الشيخ مهند الأمين إمام مسجد البقعة بالخرطوم بخطب الجمعة وموضوعاتها التي تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها الإلكتروني، حيث يستفيد منها في السودان.

وأكد الشيخ إبراهيم التيجاني إمام وخطيب مجمع أبي بكر الصديق بالخرطوم على أهمية موضوع الدورة لأنه في عمق تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مشيدًا بدور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن زيارته الأخيرة إلى الخرطوم كان أكبر الأثر في توطيد أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأشار الشيخ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن إمام وخطيب مجمع الإمام علي بن أبي طالب بالخرطوم إلى أهمية هذه الدورات المشتركة لما تنتجه من الوحدة والتعاون بين الشعوب، مشيدًا بدور أئمة وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي ونبذ جميع أشكال التطرف والإرهاب.

وأشاد الشيخ وليد حسين محمود أحمد إمام دار مسجد المرايا التيجانية بالخرطوم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمعاملة الراقية ولا يستغرب الشيء من معدنه.

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