وصول 160 سائحًا ألمانيًا لمطار الغردقة.. وخبير: بشرة خير

استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء الأحد، الطائرة الثالثة القادمة من مدينة دوسلدروف الألمانية، وعلى متنها 160 سائحًا، حيث تعتبر تلك الرحلة الثالثة هي منذ السبت، ضمن أول رحلات الطيران الالماني للغردقة منذ تفشي جائحة كورونا عالميًا.من جانبه أكد الخبير السياحي عصام علي، أن سوق السياحة الالمانية الوافدة على مصر خلال الموسم السياحي الماضي 2019 جاء في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة بعد أن تخطي مليون و700 ألف سائح، ويعتبر من أهم الأسواق الوافدة على مصر منذ توقف الرحلات الروسية عن منتجعات مصر السياحية.وأضاف "علي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بسوق السياحة الألمانية، لذا تشارك سنويًا ببورصة برلين للسياحة، حيث تأتي ضمن أهم 10 دول مشاركة من إجمالي 140 دولة حول العالم، حيث اصبحت الغردقة تستحوز علي 560 %من السياحة الوافدة على مصر منذ عام 2015.وأوضح الخبير السياحي، أن مصر تعول على السياحة الألمانية في هذا التوقيت، وتزامنًا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، في محاولات الخروج من عنق الزجاجة، بعد زيادة خسائر القطاع السياحي المصري لأول مرة منذ عام 1973 بسبب جاءحة كورونا، والتي التهمت الكبير والصغير من المستثمرين السياحين، والبازارات السياحية والمتاحف، حيث انه منذ هذا التاريخ لم يشهد القطاع السياحي المصري خسائر فادحة كما يشهدها الآن بسبب كورونا.