137 مليون جنيه لرصف 117 طريق محلي بكفر الشيخ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بكفر الشيخ بتكلفة إجمالية قدرها 137.6 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع تم تنفيذه خلال العام المالى الماضى.أضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع شمل رصف 117 طريق محلى وداخلى بأطوال 138 كم داخل محافظة كفر الشيخ، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية.