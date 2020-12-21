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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ليست للرجال فقط».. فتيات احترفن لعبة كمال الأجسام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
خلود عصام
خلود عصام
إسلام جمال
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سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على فوز لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السباعي، المعروف باسم "بيج رامي"، والذي توج بلقب مستر أولمبيا 2020، في أكبر بطولة دولية في كمال الأجسام.

وتعتبر رياضة كمال الأجسام من الرياضات التى تحتاج إلى جسد قوى وشديد، الأمر الذى يجعلها حكرًا على الرجال فقط، إلا أن عدد من الفتيات رفعن شعار "كمال الأجسام للجميع".
دينا عبد المقصود
دينا عبد المقصود
دينا عبد المقصود

استطاعت دينا عبدالمقصود أن تكون أول لاعبة مصرية وعربية تحترف كمال الأجسام، فهى تعيش فى أوكرانيا لاحتراف اللعبة، وتمكنت من تحقيق ذهبيتين ببطولة أوكرانيا المفتوحة باسم مصر.
خلود عصام
خلود عصام

خلود عصام

خلود عصام أول لاعبة مصرية للقوة البدنية محجبة، تبلغ من العمر 26 عامًا حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات وإدارة، والتى أثبتت خطأ النظرية وتحدت الظروف حتى تأهلت لبطولة العالم لروسيا لتصبح أول فتاة مصرية محجبة تتأهل لمثل تلك البطولة.
كانيا مرسيدس
كانيا مرسيدس
كانيا مرسيدس

تعتبر الهولندية كانيا من أشهر الفتيات فى عالم كمال الأجسام، فقد حازت على الكثير من الميداليات الذهبية فى هذه الرياضة.
كاسندرا مارتن
كاسندرا مارتن
كاسندرا مارتن

تعتبر الأمريكية "كاسندرا" من أشهر اللاعبات برياضة كمال الأجسام، وتمكنت من بناء اسم لنفسها مع عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب جمالها وبراعتها فى رياضة كمال الأجسام.

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