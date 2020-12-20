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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا 1.1%

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:51 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1 % بالمقارنة مع نفس الوقت أمس لتصل إلى 17.7 مليون إصابة، حتى الساعة 06:43 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي تم جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة وهو 1.85 مليون حالة، وبنسبة 2 % مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 2.2 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 18738 إصابة.

وسجلت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 206 حالات وفاة.

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