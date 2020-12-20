الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بالمنيا

صلى الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، اليوم الأحد، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الواصلية.وتفقد الأنبا مكاريوس أحوال أقباط الكنيسة بمشاركة القس ساويرس حكيم كاهن الكنيسة، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.