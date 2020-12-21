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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

190 مليون دولار حجم صادرات مصر من الأثاث خلال 10 شهور(انفوجراف)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
صادرات مصر من الأثاث
صادرات مصر من الأثاث
سمر محمدين
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على مر سنوات طويلة كانت مصر رائدة في مجال تصنيع الأثاث، إذ تشتهر محافظة دمياط بصناعة أجود وأرقى أنواع الأثاث في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى الدولة جاهدة لإعادة ريادة مصر لهذا المجال مرة أخرى.

ووفق بيان أعلنته وزارة الصناعة، تساهم صناعة الأثاث بنسبة كبيرة في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إذ بلغت الصادرات المصرية من الأثاث خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 190 مليون دولار.

وقُدرت صادرات قطاع الحرف اليدوية بنحو 165 مليون دولار من إجمالي صادرات مصر للخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولإحصاء، إلى أن إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث ارتفع من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%، خلال الفترة (2010 – 2019)، فيما تأتي الدول العربية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث، حيث تتراوح بين 55% و60%، بينما تأتى دول آسيا فى المرتبة الثانية وتستحوذ ما بين 19.3% و28.6% خلال الفترة (2010 - 2019).

فيما تأتي السعودية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية، حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5% و56.6%، بينما يأتى العراق فى المرتبة الثانية، حيث يستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1% و23.0%، أما عن الدول الأوروبية فتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34.0%، بينما تأتى هولندا فى المرتبة الثانية، وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 8.7% و17.1% خلال الفترة (2010 ـ 2019).

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