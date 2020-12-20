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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

تغيير جيني.. نوع جديد من كورونا في إسرائيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:38 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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كشف المعمل المركزي للفيروسات لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أن هناك تغيير جيني حدث لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم الكشف عنه في إحدى المرضى الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس.

تغيير جيني لفيروس كورونا
وقال المعمل الإسرائيلي إن مستوطن، 74 عاما، أصيب مرتين بفيروس كورونا المستجد، وتوفي بعد المرة الثانية، مؤكدين أنه تم فحص أسباب وفاته كشفت أن الفيروس حدث له تغير جيني، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأوضح أن الفحص المعمق كشف أن إسرائيليا من مستوطنة بني براك توفي بعد مرضه بكورونا للمرة الثانية، إذ تعرض للإصابة بسلالة مختلفة في كل مرة، مضيفا أنه أصيب لأول مرة في أغسطس الماضي، وتم نقله إلى مستشفى، وتعافى بشكل كامل، وبعد ثلاثة أشهر عادت أعراض الفيروس للظهور مرة أخرى، واشتدت عليه مضاعفات الإصابة حتى توفى.

فحص معمق لتحديد سلالة جديدة من كورونا
وأشار إلى أنه بعد وفاة المستوطن، كان هناك شك في احتمالين، هما: إذا كان أصيب بالفعل مرة أخرى بفيروس كورونا، وأن الفيروس خضع لتغيير محدد جديد، أي أنه مصاب بسلالتين مختلفتين من فيروسات كورونا، أو أن السلالة التي أصيبت بها لأول مرة ظلت موجودة في جسمه، ولم يتم اكتشافها في الفحص الطبي طوال الثلاثة أشهر الماضية، ومن ثم عادت للانتشار مرة أخرى.

وقال: "في الأسابيع الأخيرة قمنا بفحص عينات من مرتين الإصابة لذلك الشخص، ووجد أنه في كل مرة تعرض لهجوم من فيروس كورونا مختلف - أي سلالة جديدة - وهذا يعني أن نفس الشخص مصاب بالفعل مرتين، رغم أن الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة تظل مقاومتهم مستمرة بمرور الوقت في معظم الحالات".

وأوضح المعمل الإسرائيلي أن هذه الحالة تعد نادرة، قائلا:" الإسرائيلي المتوفى بكورونا كان لديه أجسامًا مضادة ولكن بمستوى محدود للغاية، والتي تشير عادةً إلى ضعف جهاز المناعة بشكل خاص أو وجود أمراض أخرى".

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