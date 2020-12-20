تفاصيل محاكمة خادمة وخطيبها لشروعهما في القتل بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، الأحد، بإحالة خادمة وخطيبها لمحكمة الجنايات لشروعهما فى قتل صاحب مصنع بهدف سرقته بالشروق.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة رشا.ع خادمة، وخطيبها على.ع قاما بالتعدى على خالد.م صاحب مصنع بهدف سرقته بالشروق.وأقرّت المتهمة بحضورها لتنظيف منزل المجنى عليه وعند تاكدها من احتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل شقته، فاتفقت مع المتهم الثانى على سرقة المجنى عليه بالإكراه داخل شقته والهروب سويا لمحافظة سوهاج، وقاموا بسرقة 64 ألف جنيه من المجنى عليه والشروع في قتله.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام خادمة وخطيبها بسرقة صاحب مصنع والشروع في قتله وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.