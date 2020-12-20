منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

إحسان عبدالقدوس ظل يبكي طويلًا على شخصيته

أونوريه بلزاك

ماركيز

حالة من التوحد تحدث بين الكاتب وشخوصه الروائية التي خلقها على الورق، ولأن الروائيين يكتبون بأحاسيسهم ومشاعرهم ويتوحدون بقوة مع شخصياتهم، فمن الممكن أن يبكي الروائي ويفرح ويضحك وهو يكتب روايته وأفعال شخوصها، وبالرغم من أنه يكتب وهو من يدير الأمور لهم لكنه يتفاعل بقوة مع مجريات حياتهم.بالضبط كما حدث ليوسف إدريس عندما دخلت عليه زوجته رجاء الرفاعي لتجده يبكي، وحين سألته أخبرها أنه اضطر لقتل شخصية في روايته، وليس يوسف إدريس وحده، فالعديد من الكتاب حدث معهم هذا الأمر، وفي التقرير التالي نستعرض بكاء الروائيين على شخصياتهم..في آخر حوار أجراه الكاتب الصحفي لويس جريس قبل رحيله قال لـ"الدستور" إن عبدلقدوس كان يوصي السكرتيرة بأنه حين يأتي لويس جريس يدخل إلى مكتبي دون استئذان.ويتابع: أنني في مرة ذهبت إلى مكتبه وطرقت الباب، ودخلت مباشرة بدون انتظار رد وأغلقت الباب، وجدت أن إحسان يضع وجهه بين كفيه ويبكي بقسوة، فجزعت أنا، وقلت له: ما الأمر؟ فلم ينتبه، كررتها لكن جسده كان ينتفض، فقلت في نفسي إن هناك أمرًا ما، جزعت وناديت بصوت أعلى، فقال لي: ممدوح مات يا لويس! فقلت له: من ممدوح؟ فقال: بطل قصتي لا تطفئ الشمس.. ممدوح مات، مات يا لويس.وأضاف: كان يبكي على ممدوح بطل روايته الذي قتله في أحداث الرواية، كان معايشًا لها بوجدانه، وكأن الشخصيات كانت تعيش بداخله، وتفرض وجودها وتتفاعل معه إلى حد أنه يبكي على البطل.دخل صديق منزل الروائي الفرنسي أونوريه بلزاك، فارتمى الأخير في حضن صديقه مجهشًا بالبكاء قائلًا: "أرأيت؟ المجنونة قتلت نفسها!" يقصد بطلة روايته "أوجيني جرانديه".بعدما أنهى جابريل جارسيا ماركيز روايته "مائة عام من العزلة" جاء إلى زوجته مرسيدس بوجه حزين وقال: "لقد قتلتُ العقيد بوينديا.. لقد قتلت العقيد بوينديا "، ثم صعد إلى غرفته وبكى بنحيب ثم نام.