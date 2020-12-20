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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البطوطي: إعلان مصل كورونا وبدء التطعيم سيزيد من حركة السفر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:23 م
سعيد البطوطي
سعيد البطوطي
رامى حسين
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قال سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، إنه من المتوقع أن يؤدي الإعلان عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبدء التطعيم إلى زيادة ثقة المستهلك تدريجيًا وتحفيز الرغبة في السفر، خاصة أن هناك عددا متزايد من الوجهات السياحية تعمل على تخفيف أو رفع القيود المفروضة على السفر، فوفقًا لأحدث الأبحاث الصادرة عن منظمة السياحة العالمية انخفضت نسبة الوجهات المغلقة من 82% في أواخر أبريل 2020 إلى 18% في أوائل نوفمبر.

وأضاف البطوطي، في تصريحات صحفية، أنه لا يزال الطلب على السفر يعاني من الضعف الشديد على الرغم من التحسن الطفيف في بعض الأسواق، ومع ذلك أظهرت بعض الأسواق الكبيرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة، كما يستمر الطلب على السياحة الداخلية في النمو من بعض الأسواق كالسوق الروسية والصينية.

تشير السيناريوهات الممتدة للفترة من 2021 حتى 2024 إلى انتعاش بحلول النصف الثاني من 2021، وأن العودة إلى مستويات 2019 من حيث أعداد السائحين الدوليين قد تستغرق ما بين عامين إلى أربعة أعوام، مع اختلاف سرعة التعافي من منطقة وأخرى، ونتوقع أن تقود منطقة الشرق الأوسط التعافي على مستوى العالم.

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