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مصر

أولياء أمور يعلقون على قرارات وزير التعليم الأخيرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:27 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بقرارات للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجديدة.

قالت رانيا محمود، أحد أولياء الأمور، إن قرار الوزير فيما يخص الغياب هو قرار صائب هذه الأيام في ظل ارتفاع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدة أن القرار أثلج صدور الأمهات.

أضافت رانيا، لـ«الدستور» أن قرار وقف الدراسة في 10 يناير استعدادا للامتحانات الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم، عبر حوار تلفزيوني يدل على حرص الوزارة على الحفاظ علي صحة طلاب المدارس.

بينما طالبت عزيزة محمد، وليّة أمر، أن الامتحانات التي يتم عقدها تحريريًا وليس أونلاين مثل الشهادة الإعدادية أن يتم الاستعداد لها جيدًا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي يجب أخذها لعقد الامتحانات.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، كتابًا دوريًا حمل رقم (9) بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20212020.

ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".

تضمن الكتاب الدوري عدة قرارات وجاءت كالتالي:
- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول؛ ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

- اتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.

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