118 ألف وفاة و1.31 مليون إصابة بكورونا في المكسيك

سجلت المكسيك 1.31 مليون إصابة مؤكدة بشكل إجمالي بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الأحد.كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 117 ألفا و876 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 971 ألفا و115 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 42 أسبوعا.