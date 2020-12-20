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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: ذبح شخص على يد إرهابيين بولاية القصرين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:29 م
وزارة الداخلية التونسية
وزارة الداخلية التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الأحد، تعرض مواطن للذبح على يد مجموعة إرهابية بمنطقة جبل السلوم بولاية القصرين وسط غربي تونس العاصمة.

وأوضحت الداخلية التونسية- في بيان- أنه بحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية كان قد وصل إلى هذه المنطقة الجبلية بصحبة أشخاص آخرين، حيث تم اعتراضهم من قبل مجموعة إرهابية، مشيرة إلى أن وحدات الحرس الوطني ووحدات عسكرية تولت نقل الجثة ووضعها على ذمة الطب الشرعي وفقًا لتعليمات النيابة العمومية.

وعلى إثر تلك العملية الإرهابية، أعطى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تعليماته لوزيري الدفاع والداخلية بتكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها لينالوا جزاءهم، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة، للقضاء على كل من يتربص بأمن تونس والتونسيين.

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