العراق: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:30 م
آية حسنيطباعة
أصدر الجيش العراقي بيانا، اليوم الأحد، حول الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدة أنه تم إطلاق 8 صواريخ على المنطقة الخضراء.
وأفاد بيان القوات العراقية، بأن الهجوم أسفر عن إصابة جندي عراقي، موضحا أن إطلاق الصواريخ عمل إجرامي يسع للانتقاص من الدولة والاستقرار.
وتابع البيان: "لن نسمح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية، وملتزمون بحمايتها".
كانت أفادت فضائية العربية بأن حادث استهداف السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا بشرية حتى الآن.
وأفاد بيان القوات العراقية، بأن الهجوم أسفر عن إصابة جندي عراقي، موضحا أن إطلاق الصواريخ عمل إجرامي يسع للانتقاص من الدولة والاستقرار.
وتابع البيان: "لن نسمح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية، وملتزمون بحمايتها".
كانت أفادت فضائية العربية بأن حادث استهداف السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا بشرية حتى الآن.