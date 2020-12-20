العراق: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

أصدر الجيش العراقي بيانا، اليوم الأحد، حول الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدة أنه تم إطلاق 8 صواريخ على المنطقة الخضراء.وأفاد بيان القوات العراقية، بأن الهجوم أسفر عن إصابة جندي عراقي، موضحا أن إطلاق الصواريخ عمل إجرامي يسع للانتقاص من الدولة والاستقرار.وتابع البيان: "لن نسمح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية، وملتزمون بحمايتها".كانت أفادت فضائية العربية بأن حادث استهداف السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا بشرية حتى الآن.