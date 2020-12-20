فبراير.. بدء مبادرة «شتّي في مصر» للتشجيع على السفر

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن مشاركتها في مبادره "شتى في مصر" التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وستبدأ المبادرة مع مطلع فبراير المقبل وستستمر لمدة 3 أسابيع.ووافقت وزارة الطيران المدني على وضع أسعار تشجيعية لتذاكر الطيران للمقاصد السياحية المختلفة لتحفيز المصريين على السفر، ووصلت سعر تذكرة الطيران إلى كل من الأقصر وأسوان إلى 1500 جنيه وشرم الشيخ إلى 1750 جنيهًا والغردقة إلى 2000 جنيه.طالبت الغرفة من أعضائها الراغبين فى المشاركة بالمبادرة بإرسال برامجها إلى الغرفة بشرط ألا تتراوح سعر الليلة الفندقية إلى الفردين بالغرفة المزدوجة مابين 600 - 1600 جنيه للإقامة الكاملة.