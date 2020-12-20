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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حلم الالتحاق بالشرطة يُنهي حياة شاب في المعادي: ما القصة؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:15 م
حلم الالتحاق بالشرطة
حلم الالتحاق بالشرطة
اسلام قورة
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تعرض شاب يدعى ممدوح إلى عملية نصب ثم القتل بعدها، على يد نصاب زعم أنه بإمكانه إدخاله كلية الشرطه مقابل 150 ألف جنيه الكلية التى كان يحلم بها طول عمره، لكنه لم يكن يدري أنها ستكون سببًا فى مقتله.

عدسة «الدستور» انتقلت إلى مكان الواقعة في شارع المصنع بمنطقة طرة؛ للوقوف على ملابسات حادث مقتل شاب يدعى ممدوح، 24 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، على يد متهم "نصاب" بشهادة الأهالي ادعى أنه يملك واسطة تستطيع إدخاله كلية الشرطة التى كان يحلم بها المجنى عليه مقابل 150 ألف جنيه وطالبه بألاّ يُخبر أي أحد.

على الفور، تمكن ممدوح من جمع المبلغ المطلوب من أحد معارفه، وأعطاه للمتهم، لكنه عقب ظهور نتيجة قبول طلاب كلية الشرطة لم يجد اسمه بينهم، عندها اتصل على المتهم وأخبره أنه يريد استعادة أمواله.

يوم تنفيذ الجريمة
يوم الواقعة، اتصل المتهم على المجنى عليه في الواحدة من صباح السبت، وأخبره أن يأتى إليه لكى يأخذ نقوده، كان المتهم فى هذا الوقت قد فرغ من رسم خطة للتخلص من الشاب كان ينوى قتله وبعد ذلك يقوم بحرق الجثة لكى يخفى معالمها ويفشل رجال الأمن من حل لغز الجريمة أو التعرف على المتهم.

أخبر الشاب والديه بأنه ذاهب لاستعادة النقود، عندما تقابل مع المتهم ركب فى سيارته ثم طلب المتهم من ممدوح المجنى عليه بأنه ذاهب لمحطة وقود ليحضر "جركن بنزين"؛ لأن سيارته معطلة وافق الشاب، بعد ذلك توجها إلى منطقة شارع المصنع بطرة، أوقف السيارة وعندما تأكد بعدم وجود أحد يمر من هذه المنطقة أخرج ساطورا وغافل المجنى عليه وانهال عليه بالضرب فى كل أنحاء جسده.

أصيب ممدوح بـ٩ طعنات في الرأس وكسر بالجمجمة وقطع فى الأصابع وقطع فى الفخذ وعدة طعنات فى المعدة عجّلت بوفاته.

تلقى رئيس مباحث المعادى بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بمنطقة طرة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، ويدعى "م.أ"، مقيم فى حلوان، وحاصل على ليسانس حقوق.

ويواصل رجال المباحث، التحرى وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث لسرعة ضبط مرتكبي الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بعد نقل الجثة إلى المشرحة وتواصل النيابة التحقيق.

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