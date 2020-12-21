تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

هو أشهر تمثال خلفته يد البشرية على الأرض، ورمزٌ من أهم رموز الحضارة المصرية القديمة، حيث يحرس أبوالهول هضبة الجيزة منذ آلاف السنوات وأصبح أيقونة دارت على ألسنة وأقلام الرحالة والمغامرين عبر العصور مما يجعل الناظر إليه يشعر بالرهبة أمامه والإعجاب بمن صنعوه وأخرجوه بهذه الروعة، يجلس في صمت وتأمل ليراقب حركة التاريخ على مدار أربعين قرنًا بين قوى متصارعة تصعد وتخفت، منحوت بانسيابية في صخر الهضبة على الجانب الشرقي من الهرم الثاني ينظر نحو أفق شروق الشمس، ويطل علينا بجسد أسد رابض ورأس ملك جمعهما الفنان في انسجام غريب لا يكاد الرائي يشعر معه أنه أمام كائن مفتعل غريب كما وصفه الدكتور عبدالعزيز صالح، وليس في أعمال الطبيعة ما يحاكيه.وكثرت الأقاويل والخرافات عن أبوالهول بسبب المهارة غير المعتادة والإعجاز الكبير في نحت التمثال ظهر العديد من الآراء تحاول نسبة تمثال أبوالهول لحضارة أطلانتس المزعومة مثله مثل الهرم الأكبر، أو أن عمر "أبي الهول" عشرة آلاف عام نسبة لعمر الكتلة الحجرية التي نُحت منها، وبالتالي ليس من عمل المصريين القدماء، فيُرجع أتباع هذا الاعتقاد الضال التمثال العظيم إلى عصر ما قبل الأسرات.ويرى العالم الألماني هينريش بروجش أن تمثال أبي الهول أقيم في عهد ما قبل الأسرات كرمز لأحد معبودات المصريين القدماء، لأن هناك ما يثبت أن الملك خوفو قد شاهد أبا الهول قبل أن يقوم ببناء هرمه الأكبر، بينما ادعى البعض الآخر أن أبا الهول قد سبق وجوده بناء الأهرامات نفسها مستندين على ما ذكره سليم حسن بأن أول من زار هذا المكان المقدس حسب ما وصلت إليه معلوماتنا هو امنحتب الثاني صاحب اللوحة المشهورة التي كشف عنها حديثا، وهي التي يقول فيها إنه أتى بعربته من منف إلى مكان أبي الهول الذي بنيت من أجله الأهرام.أما الكاتب الأمريكي جون أنطوني ويست فقد ادعى كذبًا أن تمثال أبي الهول يرجع لما قبل الطوفان، معتمدًا على نظرية تتلخص في أن النحر الموجود في جسم تمثال أبي الهول يثبت من الناحية الجيولوجية أنه حدث نتيجة حدوث طوفان نوح العظيم أي منذ 5000 إلى 10.000 سنة قبل الميلاد، وأن عمر تمثال أبي الهول يرجع إلى هذا التاريخ أي منذ عشرة آلاف عام، وأن الملك خفرع شكّل هذا التمثال بعد ذلك لكي ينسبه إلى نفسه، أي أن خفرع ملك مصر قد سرق التمثال ونسبه لاسمه، ودليله في ذلك على حد قوله إن رأس تمثال أبي الهول لا يتناسب مع حجم جسم التمثال.واعتقد عالم الآثار الألماني لودفيج بورخارت - مكتشف وسارق رأس الملكة نفرتيتي- أن أبي الهول يرجع إلى عصر الدولة الوسطي، وأن تفاصيل وجه التمثال تتشابه مع نفس قسمات وجه الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الثانية عشرة.ومع اختلاف الآراء حول هوية الملك الذي قام بنحت هذا التمثال المعجزة، استقر أغلبها ما بين الملك خوفو وابنه الملك خفرع ملوك الأسرة الرابعة بالدولة القديمة، حيث اعتقد عدد من العلماء منهم أوجست مارييت وجاستون ماسبيرو وفلندرز بتري وراينر شتادلمان بأن صانع هذا التمثال هو الملك خوفو، فقد استند مارييت على ما يعرف بلوحة الإحصاء "وتسمى أيضًا بلوحة ابنة خوفو"، والتي تنص على أن الملك خوفو قد جاء ليجد أبا الهول مدفون في الرمل مما يثبت وجود أبي الهول في عهد أو حتى قبل الملك خوفو، ويمكن رفض هذا الدليل من خلال تحليل تلك اللوحة وشكل المعبودات وأسمائها المذكورة بها ليتبين أنها ترجع للعصر المتأخر وليس الأسرة الرابعة مما يدل على أن معلوماتها مغلوطة أو مخالفة للحقيقة التاريخية، حيث يبدو أن كهنة إيزيس قد نقشوا هذه اللوحة في العصر المتأخر ليضيفوا عراقة وتأصيلًا لمعبد إيزيس وأضافوا معه أبا الهول فزعموا أن كلًا من الربة إيزيس وأبي الهول ترجع عبادتهما إلى قبل عهد "خوفو" أي الأسرة الثالثة من عصر الدولة القديمة.وهناك حالات مماثلة في التاريخ المصري القديم حاول فيها الكهنة؛ بل وأحيانًا الملوك أنفسهم العودة بمنشآتهم ومعبوداتهم إلى عصور سحيقة كنوع من إضفاء قدر من القداسة لأعمالهم.أما ماسبيرو، المدير الثاني للمتحف المصري فكان يرى أن لوحة الحلم كانت تضم اسم الملك خفرع في السطر 13 مما يدل على أن تمثال أبي الهول كان سابقًا لعهده ولكن سرعان ما عدل رأيه هو وبتري لينسبا التمثال إلى الملك خفرع، في حين يرى عالم المصريات الإنجليزي واليس بادج أن هذا التمثال كان موجودًا منذ عهد خفرع وربما من قبله منذ العصر العتيق.وقد نسب راينر شتادلمان المدير السابق للمعهد الألماني للآثار بالقاهرة التمثال للملك خوفو معتمدًا على أن موقع أبي الهول هو بذاته المكان الذى استغله خوفو كمحجر للحصول على الحجر الجيرى لبناء هرمه، وأن طبيعة الحجر التى نُحت منها رأس أبي الهول هى ذاتها طبيعة الحجر الذي استغل فى بناء هرم خوفو، ولكن في حقيقة الأمر فإن ملايين القطع الحجرية قد اقتطعت من أكثر من مكان من هضبة الجيزة وخاصة المنطقة إلى الجنوب من هرم خوفو، ولا يمكن القول بأن عمال خوفو هم المسئولون وحدهم عن قطع أحجار الخندق حول تمثال أبي الهول أو أن نحاتى خوفو هم من قاموا بنحت أبي الهول.ويمكن الاستدلال بتأريخ أبي الهول لعصر الملك خفرع من خلال التداخل والتناغم بين موقع تمثال أبي الهول وبين الطريق الصاعد لمجموعة الملك خفرع الهرمية والذي صمم ليناسب وضع التمثال، كما أنه مع الفحص الدقيق لغطاء رأس أبي الهول ومقارنته مع تماثيل الملك خفرع وأشهرها تمثاله الشهير بالمتحف المصري بالتحرير والذي يمثله جالسا علي كرسي العرش ومن خلف رقبته يقف الصقر حورس ناشرًا جناحيه علي جانبي رأس الملك وُجد أنه أقرب للملك خفرع، فمن الجلي أن عملًا كتمثال أبي الهول لا يمكن أن يظهر سوى فى عهد الملك خفرع حيث بلغ فن النحت فى عصره أعلى نقطة من الاكتمال والإبداع خلال الدولة القديمة. وقد قام العالم الأمريكي مارك لينر بتجربة في الثمانينيات باستخدام الكمبيوتر لمقارنة ملامح وجه تمثال لخفرع وكذلك تفاصيل وجه أبي الهول واتضح وجود تشابه كبير بين ملامح تمثال خفرع وأبي الهول حيث كان الفن في هذه الفترة حريص على إظهار الملامح الشخصية الحقيقية، حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه " أشهر خرافات الفراعنة" والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع".