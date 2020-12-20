برلين: اللقاحات فعّالة لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية مساء، اليوم الأحد، أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصا في بريطانيا.وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة زد دي إف- استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية: فإن لا تأثير (للسلالة الجديدة) على اللقاحات التي لا تزال "فعالة".