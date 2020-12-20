السويد تعتزم فرض حظر على دخول جميع الوافدين من بريطانيا

أعلنت السويد عزمها فرض حظر على دخول جميع الوافدين من بريطانيا على خلفية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان حكومي - نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد -"نحن نعد قرارا بحظر دخول الوافدين من المملكة المتحدة، على أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر صدور قرار رسمي بهذا الصدد غدا الاثنين".وعلّقت عدة دول - من بينها هولندا وإيطاليا وبلجيكا- الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يعتقد أنها معدية بشكل أكبر.