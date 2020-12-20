غدًا.. انطلاق الجولة الثانية من مشاورات غدامس بين النواب الليبيين

أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي، انطلاق الاجتماع التشاوري في غدامس جنوبي البلاد، غدا الاثنين، عبر الإنترنت لمناقشة تعديل رئاسة البرلمان ولجانه واللائحة الداخلية.وقال أعضاء مجلس النواب في بيان مساء اليوم الأحد، إنه تعذر عقد جلسة رسمية مباشرة بسبب ظروف جائحة كوورنا وحفاظا على سلامة النواب، خاصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا في هذا الشأن.وأشار البيان إلى أن الجولة الثانية من اللقاء ستعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة واستكمال الاستعدادات واستعراض التفاهمات السياسية بشأن الجلسة المزمع عقدها في الجولة الثانية بغدامس بجدول أعمالها المعلن سابقا.وكانت الجولة الأولى من مشاورات غدامس عقدت في 8 ديسمبر الحالي، وانتهت بالاتفاق على عقد جولة أخرى يوم 21 ديسمبر لمنح الفرصة أمام باقي النواب لالتحاق لإعادة انتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة المختصة بصنع السياسات والتواصل بشأن المتاصب السيادية وغيرها.