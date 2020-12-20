كريستوفر هامبتون ضيف شريف نور الدين على «نايل سينما»

تعرض شاشة نايل سينما، السبت المقبل، حلقة خاصة جدا من برنامج "الفن السابع" تقديم الإعلامي شريف نور الدين، مع السير كريستوفر هامبتون، وتدور الحلقة حول المخرج والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، الحائز على جائزة الاوسكار والبافتا.أشهر أفلامه the father وهو من بطولة النجم العالمى أنتونى هوبكنز، والذى عرض فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى ٤٢ والمرشح بقوة للاوسكار عام ٢٠٢١.تم تكريم سير كريستوفر هامبتون من مهرجان القاهرة هذا العام بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، كما حصل أيضا على الأوسكار عن فيلم Dangerous Liaisons من بطولة النجمة Michelle Pfeiffer ميشيل فايفر، والنجم العالمى John Malkovich جون مالوكوفيتش والنجمة Glenn Close جلين كلوز.كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان السينمائي عام 1995 عن فيلم كارينجتون، والذى كان من تأليفه وإخراجه، ومن بطولة النجمة العالمية إيما واتسون وجوناثان برايس والنجم البريطانى روفوس سيويل بطل فيلم the father وضيف مهرجان القاهره السينمائي الدولى ٤٢.ومن المقرر إذاعة الحلقة على شاشة نايل سينما السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.